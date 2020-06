Wie denken Lisa und Lena (18) darüber, dass die TikTok-User sie als die größten Konkurrenten der App-Spitzenreiterin Charli D'Amelio (16) sehen? Vor rund sieben Wochen wagten die Zwillinge ihr Comeback auf der Plattform – mit Erfolg. Zwar konnten sie den größten Star der App, Charli, bisher noch nicht einholen, viele denken aber, dass sie auf einem guten Weg sind. In einem aktuellen Interview sprachen Lisa und Lena nun selbst darüber, was sie von der 16-Jährigen halten. "Wir sind nicht da, um noch mal mehr Follower zu bekommen. Und auch mit Charli, wir feiern sie. Das ist so krass, so viele denken, dass wir da nur Konkurrenz sehen. Aber das tun wir nicht", stellten sie im Interview auf dem YouTube-Channel Angesagt! klar.

