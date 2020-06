Bibi (27) und Julian Claßen (27) sind jetzt erstmals mit ihren zwei Kindern Lio (1) und Emily verreist! Bei der Urlaubspremiere zu viert lief aber nicht alles nach Plan – am Ende wechselten die YouTuber sogar das Hotel. Aber immer der Reihe nach: Emmy, das Nesthäkchen der Familie, kam erst im vergangenen März auf die Welt. Mit nur drei Monaten ging es jetzt für sie, ihren großen Bruder und ihre Eltern an die holländische Nordsee. Der viertägige Trip wurde von den Eheleuten recht spontan gebucht – und mit ihrer Unterkunft und dem Badeort waren sie sehr unzufrieden, wie Julian in seinem neuen YouTube-Video erzählt: "Wir fühlen uns gar nicht wohl hier: Der Strand unten, das ist eigentlich schon echt übel, dass man das Strand nennt. Das ist eigentlich eine große Hunde-Toilette." Nach einem Ortswechsel wurde es dann deutlich besser: In Cadzand kommt doch noch Urlaubsstimmung auf.

