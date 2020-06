Wegen der aktuellen Gesundheitslage müssen Mareike Lerch und Philipp Herder in Sachen Hochzeit ein wenig umplanen. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Liebster sind seit Silvester 2019/2020 verlobt und wollen noch in diesem Jahr heiraten. Standesamtlich können die zwei das auch umsetzen. Die große Hochzeit findet allerdings auf Bali statt – und das nicht wie geplant in diesem Jahr, sondern erst 2021. Das plauderten die beiden nun gegenüber Promiflash aus.

