Anne Wünsche (28) möchte "mehr Realität auf Instagram". Und genau deshalb lässt sie auf der Plattform nun die Hüllen fallen und steht zu sich und ihrem Körper – inklusive "Bauchschwabbel", wie sie selbst sagt. "Morgen sitze ich vielleicht wieder da und heule mit ‘ner Tafel Schokolade in der Hand und frage: Was soll das? Warum sehe ich so aus? Ist halt so, das bin ich, Leute", betont die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ehrlich.

