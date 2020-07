Sie kann es nicht allen recht machen! Seit wenigen Wochen sind Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) stolze Eltern eines Sohnes. Nach der Geburt des Kindes war es eine ganze Zeit lang still um die kleine Familie. Vor wenigen Tagen meldete sich allerdings die Neu-Mama wieder bei ihren Fans und gab ein Update zu ihrem After-Baby-Body. Stolz präsentierte Angelina in ihrer Instagram-Story ihren schlanken Körper, doch nicht bei allen Fans kam dieser Beitrag gut an...

