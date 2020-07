Neben einem Preisgeld von 200.000 Euro hatten die Kandidaten bei Are You The One? auch die Möglichkeit, mit der großen Liebe nach Hause zu gehen. Doch wer ist nach der Show wirklich glücklich vergeben? Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik waren nicht nur ein Perfect Match, sie gehen auch jetzt gemeinsam durchs Leben: "Seit der Show sind wir unzertrennlich", verrieten sie gegenüber Promiflash. Die beiden suchen sogar eine gemeinsame Wohnung in Köln. Auch Dominic Ewig (24) und Melissa (23) sind ein Paar, wie sie im Interview offenbarten. Laura Morante (29) und Juliano fanden vor den Kameras zwar nicht zueinander, doch sie bandeln offenbar abseits der Show miteinander an. "Wir lernen uns beide gerade etwas besser kennen. Also, wir schreiben auch täglich. Ja, mal schauen, was sich da ergeben wird", meinte die Friseurmeisterin im Promiflash-Interview.

