Etwa drei Jahre lang stellte Tim Rasch (21) bei Berlin - Tag & Nacht den Schüler Nik Becker dar. Jetzt hat der Schauspieler die Serie verlassen. Im Promiflash-Interview verrät Tim, was der Hauptgrund für seinen Ausstieg sei: "Ich habe mich in Berlin mit der Zeit nicht mehr wohl gefühlt und brauche etwas Abstand von der Stadt – daher steige ich in erster Linie aus."

