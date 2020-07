Kommt der Klapperstorch schon bald bei Michael Wendler (48) und Laura Norberg (19) vorbei? Bislang ging bei den beiden alles ganz schnell: Seit anderthalb Jahren sind der Schlagersänger und die 19-Jährige ein Paar, im April 2020 folgte schließlich die Verlobung und wenige Wochen später wurde bereits standesamtlich geheiratet. Die große Sause soll nun Anfang August in Las Vegas folgen – und für die anschließende Hochzeitsnacht scheint Michael ganz besondere Pläne zu haben: Er deutete an, an gemeinsamem Nachwuchs arbeiten zu wollen!

