In wenigen Wochen werden Sarah (29) und Dominic Harrison (29) zweifache Eltern sein. Sarah ist bereits im neunten Monat schwanger. Bevor Töchterchen Nummer zwei zur Welt kommt, wollen die beiden Influencer aber noch ein bisschen relaxen: Sie sind spontan mit ihrer Tochter Mia Rose (2) in den Urlaub nach Kroatien gefahren. "Das wird uns auch noch mal richtig guttun, vor der Geburt noch mal so ‘Babymoon’, noch mal Urlaub zu machen, bevor wir dann auch zu viert sind", erklärt Sarah in einem YouTube-Video.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de