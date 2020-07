Jetzt packt sie aber richtig aus! Die Reality-TV-Bekanntheit Claudia Obert (58) machte sich mit schamlosen Sprüchen und dekadenten Eskapaden bei TV-Formaten wie Promis unter Palmen und Promi Big Brother bereits einen Namen. Seitdem wird sie von den Fans für ihre hemmungslose Art und ihre schonungslose Ehrlichkeit gefeiert. Jetzt legt die Modeunternehmerin noch eine Schippe drauf – mit tiefen Einblicken in ihr Liebesleben: In einem Fernsehinterview entpuppt sich Claudia als regelrechte Sex-Expertin.

In der aktuellen Sat.1-Dokureihe "So liebt Deutschland" plaudert die High-Society-Dame aus dem Nähkästchen – und betont dabei, wie erfahren sie in Sachen Sex doch sei. "Ich fürchte, ich habe schon alle Stellungen dieser Welt gemacht", erklärt sie. Claudia erinnert sich an wilde Momente mit ihren Liebhabern: "Ich bin schon Hals über Kopf gedreht worden, ich bin schon gepackt worden und an die Wand und sonst was", zählt sie auf. Inspiration hierfür finde sie auch schon mal beim Sport. "Ich mache ja auch ein bisschen Yoga, da sagt die manchmal auch: 'Das wäre eine gute Stellung'", betont die 58-Jährige.

Bei all diesen Abenteuern kann es auch zu Pannen kommen. "Ich war an der Côte d'Azur, da war ich so 16 oder 17", erinnert sich Claudia und beschreibt dann das erotische Schlamassel: "Ich kam mit einem Sommerkleid die Treppe nach oben und da platzte das vorne auf. Ich hatte nichts drunter und war so richtig schön braun gebrannt."

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Bekanntheit

ActionPress Claudia Obert, TV-Bekanntheit

ActionPress Claudia Obert, TV-Bekanntheit



