Was ist an diesen Skandal-Schlagzeilen über Jada Pinkett-Smith (48) und Will Smith (51) dran? Die Eheleute gelten in der Schauspielbranche als absolutes Traumpaar, sie haben zwei gemeinsame Kinder und strahlen bei öffentlichen Auftritten immer wieder superverliebt in die Kameras. Doch der Men in Black-Star ist angeblich nicht der einzige Mann im Leben der 48-Jährigen: Nun behauptet der Musiker August Alsina (27), mehrere Jahre lang eine Affäre mit der Schönheit gehabt zu haben – und angeblich habe Will dazu sogar seinen Segen gegeben!

