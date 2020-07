Das kommt Janine Pink (33) nicht ins Bett! Die einstige Köln 50667-Darstellerin wurde einem größeren Publikum vor allem durch ihre Teilnahme an Formaten wie Promi Big Brother oder Promis unter Palmen bekannt. Ihr Markenzeichen: Ihr loses Mundwerk – denn Janine nimmt absolut kein Blatt vor den Mund. Und so verwundert es auch nicht, dass sie kein Problem damit hat, im TV über ihr Liebesleben zu plaudern: Jetzt verriet die Laienschauspielerin gewohnt freimütig, was sie beim Matratzensport so richtig abturnt!

In dem neuen TV-Format So liebt Deutschland stand die Reality-TV-Darstellerin offen Rede und Antwort – und so musste sie auch bei der Frage nach absoluten Sex-No-Gos nicht lange zögern. "Hygiene-Mangel, dumme Sprüche...", zählte sie munter auf. Doch auch etwas anderes macht Janine in den Laken ganz verrückt – und das nicht in positivem Sinne: "Und wenn der nicht so auf dich eingeht... Wie nennt man das?", überlegte sie laut.

In der Show gab Janine aber noch mehr pikante Details bezüglich ihrer vergangenen Sexerfahrungen preis. Ihr erstes Mal hatte sie doch tatsächlich, während ihr Ex-Freund im gleichen Raum übernachtete. Bei einem TV-Abend mit ihrem damals aktuellen Freund und ihrem Ex-Freund, mit dem sich das Paar gut verstand, sei dann eins zum anderen gekommen: "Mein erster richtiger Freund und ich, uns hat es überkommen, und es ist passiert. Und dann dachte ich mir so: 'Ey krass, hier liegt gerade dein Ex-Freund neben dir!'"

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink im Mai 2020

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink auf der GLOW

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-TV-Star



