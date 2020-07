Bei M.O.M steht für Marko eine große Entscheidung an. Seit einigen Wochen konnte der Junior sowohl die Missys als auch die Milfs in der Kuppelshow kennenlernen. Und dabei ließ er nichts anbrennen: Nachdem er erst mit Kandidatin Tam knutschte, gab er sich auch leidenschaftlichen Küssen mit Mariam hin. Darauf folgten Liebesbekundungen sowohl zwischen ihm und Lena als auch im Austausch mit Teilnehmerin Sabine. Jetzt muss sich der 28-Jährige im großen Finale zwischen den beiden Letztgenannten entscheiden. Wen wird Marko wählen?

Der Münchener steht in der letzten Folge des Flirt-Formats vor der Qual der Wahl: Markos Herz schlägt für die 27-Jährige Lena. "Lena, wir haben so viele Gemeinsamkeiten", begründet er seinen Entschluss. Vor allem ihre offene Art habe ihm imponiert und auch, dass sie immer wieder seine Nähe gesucht habe. Zudem scheint ihn ihre Offenheit beeindruckt zu haben: "Du hast mir so viele intime Dinge erzählt, die mich gefesselt haben." Die Blondine kann ihr Glück kaum in Worte fassen und fällt ihrem Auserwählten weinend in die Arme.

Aber auch für die Zweitplatzierte hat Marko warme Worte übrig: "Ich hoffe, du verstehst mich. Du bist eine unglaubliche Frau." Diese freundschaftliche Liebeserklärung rührt die Milf zutiefst, daher nimmt sie ihre Niederlage sportlich. Sie könne mit einem erfüllten und wohligen Gefühl nach Hause gehen.

"M.O.M" – immer freitags eine neue Folge auf Joyn.

M.O.M, Joyn Sabine und Lena, "M.O.M"-Kandidatinnen



