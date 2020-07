Das war aber ein sehr intimes Gesprächsthema! Paul Rudd (51) und Chris Evans (39) standen für die Marvel-Filmreihe The Avengers viele Jahre gemeinsam vor der Kamera. Nachdem der Captain-America-Darsteller jedoch das Ende seiner Karriere als Superheld verkündete, sah man die beiden nur noch selten zusammen. Umso mehr freuten sich die Fans, ihre Stars vor Kurzem in einem Video-Podcast zu erleben: Dort kamen sie unter anderem auf die Größe von Pauls Geschlechtsteil zu sprechen...

Das Online-Magazin Variety rief vor wenigen Wochen eine Aktion mit dem Titel "Actors on Actors at Actors at Home" (zu Deutsch: "Schauspieler über Schauspieler bei Schauspielern zu Hause" ins Leben. Bei dieser stellen sich prominente Film- und Seriendarsteller in Video-Anrufen gegenseitig Fragen und der jeweils andere antwortet darauf. Dass es dabei manchmal auch zu ganz unverblümten Nachfragen kommen kann, zeigten kürzlich Paul und Chris. Nachdem ihr Gespräch noch recht unschuldig begonnen hatte, verlief es doch recht schnell in eine andere Richtung. Nachdem Chris zu seinem ehemaligen Marvel-Kollegen meinte, dass er ihn nach seinen Gehaltschecks fragen könnte, wurde es noch privater als erwartet: "Paul, wie groß ist dein Penis?", wollte der Hottie wissen. Seinem Gegenüber fiel nach kurzer Überlegung eine flotte Replik ein: "Er ist sogar größer als mein Gehaltscheck."

Nicht nur die beiden Scherzkekse mussten sehr über ihre Witze lachen, auch deren Fans, die den Video-Podcast verfolgt hatten, waren mehr als begeistert von dem Auftritt. Ein Twitter-User schrieb als Reaktion darauf: "Wer auch immer die Idee hatte, diese zwei ein Interview führen zu lassen, hat eine der besten Entscheidung getroffen. Ich liebe es so sehr!"

Anzeige

Getty Images Chris Evans bei der Premiere von "Knives Out" im November 2019

Anzeige

Getty Images Paul Rudd bei Netflix Golden Globe After Party im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Chris Evans, November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de