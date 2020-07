Sex, Brüste und das erste Mal – Claudia Obert (58) überrascht mit intimen Geständnissen! In Sachen Liebe nimmt die Modeunternehmerin kein Blatt vor den Mund. In der neuen Dokureihe "So liebt Deutschland" plaudert die Luxuslady jetzt erneut völlig unverblümt aus dem Nähkästchen. Ihre Jungfräulichkeit verlor die Champagner-Liebhaberin mit 15 Jahren: "Ich bin in eine Disco gegangen und da war ein netter Kellner. Von dem hab ich mich entjungfern lassen", verriet sie. Inzwischen bemerke Claudia allerdings Veränderungen im Alter, besonders in Bezug auf ihren Körper. Doch die Lebefrau steht zu ihrem Auftreten – und genau dafür wird sie von den TV-Zuschauern geliebt!

