Trotz der aktuellen Gesundheitslage traten diese Paare 2020 bereits vor den Traualtar: Gerade erst gaben sich Michael Wendler (48) und seine Laura (19) auf dem Standesamt in Florida das Jawort. "Heute Mittag haben wir beide Ja gesagt. Wir haben nun standesamtlich in meiner neuen Heimat Florida geheiratet und sind überglücklich!", verkündete die Beauty kürzlich via Instagram. Stefan Mross (44) und Anna-Carina Woitschack (27) heirateten live im TV und Angelina und Sebastian Pannek (33) gingen im Kreise ihrer Liebsten den Bund der Ehe ein. Hana Nitsche (34) überraschte mit ihrer spontanen Hochzeit mit Chris Welch, genauso wie Raven-Symoné Peakman (34). Die Darstellerin aus der "Bill Cosby Show" nahm ihre Partnerin Miranda zur Frau. Ottfried Fischer (66) tauschte nach 13 Jahren Beziehung die Ringe mit seiner Lebensgefährtin Simone Brandlmeier.

