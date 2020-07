Herzogin Kate (38) Kate hat in Sachen Mode die Nase vorn! Ende vergangenen Jahres wurde Herzogin Meghan (38) zur einflussreichsten Mode-Influencerin gekürt. Doch nun wendet sich auf einmal das Blatt: Der Mode-Onlineshop Love the Sales hat in den vergangenen Monaten die Outfits der beiden royalen Beautys unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass sich mittlerweile viel mehr Fans für Kates Garderobe interessieren! Grund dafür könnte Meghans Ausstieg aus dem britischen Königshaus sein und ihre fehlende Präsenz in der Öffentlichkeit.

