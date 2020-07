Jeremy Pascal Wollny sieht heute längst nicht mehr so aus wie vor ein paar Jahren. Tatsächlich ist aus dem jungen Mann, der sich stets unwohl in seiner Haut fühlte, ein richtiger Muskelprotz geworden. Auf Instagram gab der einstige Reality-Star kürzlich einige Details zu seiner neuen Traumfigur preis: "Ich habe 145 Kilo gewogen, in 1,5 Jahren habe ich 65 Kilo abgenommen und dann auf 115 Kilo Muskelmasse hochtrainiert. Drei Jahre hat das gedauert."

