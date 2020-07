2019 war es endlich so weit: Zehn Jahre nach ihrer letzten Tour feierten die Spice Girls ein Bühnen-Comeback. Zwar ohne Victoria Beckham (46) – dafür waren aber Melanie C. (46), Emma Bunton (44), Geri Horner (47) und Melanie B. (45) am Start. Zu viert gab die Band im vergangenen Sommer mehrere Konzerte in Großbritannien – und begeisterte mit ihren Auftritten ihre zahlreichen Anhänger. Aber wie verstanden sich die Girls hinter den Kulissen? "Wir sind alle in den 40ern, aber wenn wir zusammen sind, werden wir sehr spitzbübisch und wir machen alberne Sachen, die wir, außer Mel B. vielleicht, alleine nicht machen würden. Wenn wir zusammen sind, sind wir mehr böse", erzählte Melanie C. Das ist aber nicht das einzige Tour-Geheimnis, das sie verriet!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de