Michael Wendler (48), seine Ehefrau Laura (19) und seine Tochter Adeline äußern sich jetzt zum Zoff um ihren gemeinsamen Nachnamen! Seit der Hochzeit des Schlagerstars und seiner Freundin am 19. Juni ist die Namenswahl offiziell: Beide heißen jetzt Norberg. Den Namen übernimmt Michael von seiner Ex-Frau Claudia Norberg (49) und auch Laura legt ihren Mädchennamen Müller ab. Das ist seiner Verflossenen natürlich ein Dorn im Auge. In den vergangenen Tagen ätzt sie wiederholt gegen die Entscheidung. Jetzt äußert sich auch endlich das frischgebackene Ehepaar zum Zoff: "Öffentlich werde ich immer Laura Müller sein", stellt die diesjährige Let's Dance-Kandidatin im RTL-Interview klar. "Und ich natürlich immer Michael Wendler, das ist ganz klar. Und alles andere ist privat", ergänzt der 48-Jährige. Auch die gemeinsame Tochter des Bühnenstars und seiner Ex unterstützt das Paar und stellt sich gegen ihre wütende Mutter.

