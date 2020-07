Rebel Wilson (40) lässt keine Gelegenheit aus, um zu trainieren! Die Schauspielerin hat sich Anfang des Jahres ein Ziel gesetzt: Sie will gesünder leben und ihr Gewicht reduzieren. Das ist ihr bisher auch gut gelungen – stolze 18 Kilogramm hat sie mittlerweile verloren. Ihr Abnehmerfolg kommt aber nicht von ungefähr: Sie hat einen straffen Fitnessplan und trainiert sechs Mal die Woche. Selbst bei einem Ausflug in den Zoo von Sydney legt sie eine kurze Trainingseinheit ein, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt: Sie schnappte sich kurzerhand einen Wombat und machte mit ihm im Arm Kniebeugen!

