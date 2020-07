Haben sich Henning Merten und Denise Kappès (29) etwa still und heimlich das Jawort gegeben? Via Instagram sorgte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin unter einem neuen Pärchenbild mit dem Hashtag "Team Merten" für reichlich Aufruhr bei ihren Fans: "Hat er um deine Hand angehalten?" und "Habt ihr heimlich geheiratet?" lauteten nur zwei der zahlreichen Follower-Kommentare. Zu den Spekulationen hielten sich die Turteltauben bisher allerdings bedeckt. Dabei wäre es nicht der erste Hinweis auf eine mögliche Hochzeit – beispielsweise betitelte Henning seine Liebste bereits an Ostern mit dem Nachnamen Merten.

