Zu intime Fragen? Gibt es für Davide Tolone nicht! Nach ihrer tränenreichen Trennung bei Temptation Island sind der gelernte Friseur und Siria Campanozzi seit wenigen Tagen wieder ein Paar. Und diesmal wollen die beiden es wissen. Gegenüber Promiflash verrieten sie, schon bald zusammenziehen zu wollen. Aber auch schon jetzt verbringen sie viel Zeit miteinander – offenbar vorzugsweise im Bett. Davide beantworte jetzt ganz offen die Sex-Fragen seiner Fans.

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von dem Reality-TV-Teilnehmer wissen, ob er und Siria jeden Tag Sex hätten. Davide redete nicht lange um den heißen Brei, sondern gab direkt zu: "Wenn es nach Siria gehen würde, ja." Warum die Pforzheimerin nicht genug von ihrem Schatz bekommt, zeigt eine andere Antwort des 20-Jährigen. Denn er plauderte auch aus, was ihm besonders wichtig beim Sex ist: "Dass die Dame hier vor mir kommt – und das mindestens zweimal." Offenbar ein wenig zu viel Offenheit für Siria, die ihrem Partner währenddessen den Mund zuhielt.

Nach diesen privaten Einblicken war der Sex-Talk für Davide aber noch lange nicht beendet. Er verriet außerdem, wie sein Versöhnungssex mit Siria war: "Wie immer à la 365 Days". Bei "365 Days" handelt es sich um ein Erotikdrama, in dem ein Mafiaboss mit Sado-Maso-Vorliebe eine junge Frau entführt. Wie findet ihr es, dass Davide so offen über sein Sexleben mit Siria redet? Verratet es in unserer Umfrage.

Privat Davide und Siria, Ex-"Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi und Davide Tolone im Juni 2020

Instagram / davidedondale Davide Tolone und Siria Campanozzi im RTL-Studio



