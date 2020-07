Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) möchten ihren neugeborenen Sohn nicht im Netz zeigen. Die Gründe dafür erklärt die Influencerin jetzt auf Instagram. Das Business, das mit einem Leben in der Öffentlichkeit zusammenhängt, empfindet die Neu-Mama als Haifischbecken. "Genau in dieses Becken werfen wir das Wertvollste, was wir haben, nicht rein", macht sie deutlich. Von ihrem Nachwuchs wird man auch in Zukunft keine Bilder oder Aufnahmen sehen.

