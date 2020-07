Schwangerschafts-Update von Gigi Hadid (25)! Seitdem im April bekannt wurde, dass das Model und sein Freund Zayn Malik (27) ein Baby bekommen, sind die Fans in Alarmbereitschaft: Täglich hoffen sie auf Neuigkeiten über Gigis besondere Umstände – am allerliebsten wäre ihnen dabei ein Foto von der Schwanger-Wölbung. Doch die werdenden Eltern hielten sich mit diesbezüglichen News zuletzt eher zurück. Via Instagram verriet die Laufsteg-Schönheit jetzt wenigstens, wie es bisher um ihren Babybauch bestellt war: Ihre Kugel sei von der Seite aus schon deutlich zu sehen!

