Bei diesem Fotoshooting hat es Jennifer Frankhauser (27) wortwörtlich umgehauen! Die Influencerin unterhält ihre Follower im Netz regelmäßig mit neuen Postings, auf denen sie eigentlich immer nahezu perfekt gestylt ist. Gekonnt posiert sie für ihre Pics vor der Linse. Allerdings bekommen ihre Fans meistens auch nur die Bilder zu Gesicht, die gut gelungen sind. Dass bei einer Foto-Session aber nicht immer alles glatt läuft, gesteht Jenny jetzt mit einem ziemlich lustigen Schnappschuss.

Das aktuelle Instagram-Posting der 27-Jährigen scheint auf den ersten Blick genauso perfekt inszeniert zu sein, wie auch die sonstigen Bilder von Jenny: Sie sitzt in einer sexy Pose am Strand und lächelt verträumt in die Ferne. Auf dem zweiten Foto ihres Beitrags zeigt die Brünette dann jedoch, dass das Shooting in Wirklichkeit nicht ganz reibungslos ablief: Jenny wurde mit voller Wucht von einer Welle umgeworfen!

Dass Daniela Katzenbergers Schwester nicht nur die besten Fotos, sondern auch mal ein Fail-Pic veröffentlicht, wissen ihre Follower zu schätzen: "Du hast einen tollen Humor und du bist eine Granate", schreibt eine Userin beispielsweise. Die authentische Art der Brünetten wird von ihren Fans auf jeden Fall gefeiert.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im Juli 2020

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im Juli 2020

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im März 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de