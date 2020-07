Na, ob da wohl jemand verknallt ist? Die Schauspielerin Rose McGowan (46) dürfte vielen vor allem aus der Erfolgsserie Charmed bekannt sein, in der sie von 2001 bis 2006 die Rolle der Hexe Paige Matthews verkörpert hatte. Aktuell macht die Single-Lady anscheinend Urlaub in Mexiko und wollte das offenbar ihren Followern nicht vorenthalten. Nun teilte sie einen besonderen Schnappschuss von einem intimen Moment gemeinsam mit einem unbekannten Mann.

Das Instagram-Pic zeigt Rose und ihren Schönling, wie sie beide im Bett liegen. Die zwei schauen gut gelaunt in die Kamera und es sieht so aus, als ob sie nackt sind. Hatten die beiden gerade Sex? Es wirkt auf jeden Fall so. Eine Antwort darauf gibt die Aktrice in ihrem Kommentar zum Beitrag aber nicht. Sie schreibt lediglich zu ihrem Bild: "Das war los in Mexiko." Mit wem sie sich da in den Laken wälzt und ob die beiden ein Paar sind, lässt sie offen.

Die Community freut sich nicht nur mit der 46-Jährigen, sie interessieren sich auch brennend für den vermeintlich neuen Mann an Roses Seite. Ein User wollte wissen, ob der Hottie ein mexikanischer Schauspieler sei. Darauf antworte die Blondine ganz offen: "Nein, er sieht zwar so aus, als ob er berühmt sein könnte, aber er ist es nicht. Göttin sei Dank!"

Getty Images Rose McGowan im Februar 2020

Getty Images Rose McGowan, Schauspielerin

Getty Images Rose McGowan im Oktober 2019 in London



