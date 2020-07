Vanessa Bryant (38) erinnert sich an eine romantische Geste von Kobe (✝41) zurück! Anfang des Jahres erlitt die 38-Jährige einen schmerzhaften Schicksalsschlag: Ihr Ehemann und ihre Tochter Gianna (✝13) starben bei einem Hubschrauberabsturz. Jetzt teilte die Witwe einen Schnappschuss eines ganz besonderen Kleidungsstücks mit ihren Followern. Gerührt zeigte sie eine Robe aus der Serie Sex and the City, die Kobe ihr einst geschenkt hatte!

"Es ist so schön, dieses Kleid heute gefunden zu haben. Du hast die Messlatte so hoch gelegt, Baby", schwärmte Vierfach-Mutter auf Instagram. Das türkis-weiße Meerjungfrauen-Kleid mit pompösem Tüllrock ist aus einer "Sex and the City"-Folge bekannt. In dieser plant Mr. Big seine Carrie alias Sarah Jessica Parker (55) in Paris zurückzugewinnen. "Ich werde nicht lügen, es hat einen Gefühlsausbruch in mir hervorgerufen. Er war einfach SO romantisch. Er zeigt mir aus dem Himmel, dass er mich immer noch liebt", erinnerte sich die US-Amerikanerin weiter an ihren Ehemann zurück.

Anscheinend hatte der verstorbene NBA-Star seiner Herzallerliebsten das schöne Teil damals ganz bewusst geschenkt: In einem Essay für iVillage gab er 2012 an, im "Carrie-Fieber" zu sein – gemeinsam mit seiner Frau habe er die Serie gerne geschaut. "Sie war sehr 'informativ'", hatte der Sportler dazu geäußert.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im Jahr 2018

ActionPress Vanessa, Kobe, Natalia und Gianna Bryant, Januar 2020

Getty Images Willie Garson, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon



