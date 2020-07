Gerade brachte Instagram die nigelnagelneue Funktion mit dem Titel Reels auf den Markt – und die erinnert doch sehr stark an TikTok! Ob das soziale Netzwerk den Plattform-Giganten aus China vom Thron stoßen wird? Wie auf dem Video-Portal kann man nun auch auf Instagram in einem gesonderten Feed bis zu einminütige Clips mit cooler Hintergrundmusik hochladen. Doch was sagen eigentlich die deutschen TikTok-Stars zu der Neuerung? Haben sie Angst, dass Insta am Ende TikTok verdrängen wird? Promiflash hat beim Setbesuch der Webshow "Daily Pie" in Berlin bei Julia Beautx (21), Alina Mour (18), Tina Neumann (18), Simon Will und Doreen Dodipi nachgefragt...

