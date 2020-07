Vor einem Jahr läuteten für Cindy Riedel (31) und ihren Alexander die Hochzeitsglocken – dabei kannten sich die zwei vorher nicht mal. Das Pärchen gab sich in der Show Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort und traf erstmals am Traualtar aufeinander. Glücklicherweise traf Amors Pfeil direkt ins Schwarze und die beiden verliebten sich Hals über Kopf ineinander. Inzwischen sind Cindy und Alex seit einem Jahr verheiratet und feiern heute ihr erstes Ehe-Jubiläum. So emotional blicken sie auf die gemeinsame Zeit als angetrautes Paar zurück!

