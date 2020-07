Endlich redet Julia Wulf (25) Klartext! Nachdem ihre Fans wochenlang spekuliert hatten, bestätigte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in ihrer Instagram-Story jetzt: "Die Gerüchte sind wahr. Wir haben uns getrennt vor zwei Monaten, und er ist jetzt auch ausgezogen am 1.7., also erst vor ein paar Tagen, das Zimmer ist jetzt leer." Erst Anfang 2019 hatte die Beauty gegenüber Promiflash ihre Ehe öffentlich gemacht. Jetzt ist aber alles vorbei. Wie Julias Verhältnis zu Nis nach der Trennung jetzt ist, seht ihr in unserem Video!

