Hast du da nicht etwas vergessen, Kylie Jenner (22)? Das Nesthäkchen der Kardashian-Jenner-Schwestern ist seit zwei Jahren Mutter der kleinen Stormi Webster (2). Das bedeutet für sie aber bei Weitem nicht, dass sie auf sexy Looks verzichten will: Erst kürzlich posierte sie wahlweise in einem transparenten BH oder auch nur in einer Spitzen-Korsage. Jetzt läutet Kylie die nächste Runde ihrer Sex-Offensive ein: In einem hautengen nude-farbenen Kleid setzt die Brünette ihre heißen Kurven gekonnt in Szene.

Kylie kann es nicht lassen: Mit ihrem neuesten Instagram-Posting dürfte sie einige ihrer Follower wieder um den Verstand bringen: Sie schmiss sich dafür in ein superenges Minikleid, mit dem sie zwar mehr Haut verdeckt als bei ihren Unterwäsche-Beiträgen – dafür hat sie aber offenbar in Sachen BH gespart. Denn unter dem hautfarbenen Dress zeichnen sich auf einer der Aufnahmen ziemlich deutlich Kylies Brustwarzen ab! Ansonsten setzte die Brünette auf ein schlichtes Styling: Ein geflochtener Zopf, goldenen Armreifen an den Handgelenken und beige Sommerschlappen.

Wie erwartet gerieten die Fans bei solchen Bildern ganz aus dem Häuschen: So beschrieb eine Userin Kylie gar als eine "Göttin" – "Queen Kylie" betitelte sie ein anderer User. Aber auch von der eigenen Familie gab es reichlich Komplimente: "Du siehst so wunderschön aus" fand zum Beispiel ihre Schwester Kim Kardashian (39).

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2020



