Hat es Farrah Abraham (29) diesmal übertrieben? Die US-amerikanische TV-Bekanntheit polarisiert seitdem sie als 17-Jährige in der MTV-Show "16 and Pregnant" – zu Deutsch: "16 und schwanger" – sowie im Anschluss-Format Teen Mom mitwirkte. Mit der Erziehung ihrer mittlerweile elfjährigen Tochter Sophia erregt die Mutter nach wie vor großes Aufsehen. Jetzt kursiert ein Video, in dem sie ihrem Kind einen Vibrator zeigt – was einen heftigen Shitstorm ausgelöst hat!

In dem TikTok-Video sitzen Farrah und die Elfjährige in einem Auto, während die Mutter der Kleinen unterschiedliche Gegenstände überreicht. So kriegt sie eine Tasche, einen kleinen Hund, einen Pizzakarton überreicht. Und – hoppla – auch einen Karton mit einem Vibrator holt Farrah hervor! Ihre Follower reagieren schockiert: "Kann jemand bitte Sophia ihrer Mutter wegnehmen?", schrieb ein User besorgt. "Hält sie einen Dildo in das Gesicht ihrer Tochter?", zeigte sich ein anderer Kommentator bestürzt. "Das ist nicht süß und nicht witzig. Bitte meldet sie!", forderte ein anderer auf.

Die Reaktion von Farrah ließ nicht lange auf sich warten. Sie sei nur einem derzeitigen Online-Trend gefolgt, Leuten überraschend Sachen ins Gesicht zu halten, verriet sie gegenüber Us Weekly. "Ich erziehe meine Tochter gut. Und wir haben viel Spaß auf TikTok. Ich finde, ich mache das gut", zeigte sich die Beauty selbstbewusst. Sie könne mit Hatern und Internet-Trollen mittlerweile bestens umgehen und bringe das auch der kleinen Sophia bei.

