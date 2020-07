Der Countdown läuft: In wenigen Wochen wird Sarah Harrison (29) zum zweiten Mal Mama! Gemeinsam mit ihrem Mann Dominic (29) erwartet die YouTuberin nach Töchterchen Mia Rose (2) wieder ein kleines Mädchen. Mittlerweile ist die Netz-Schönheit schon in der 36. Schwangerschaftswoche angekommen – der geplante Kaiserschnitt steht kurz bevor. Somit wurde es höchste Zeit für dieses Event: Sarahs Freundinnen schmissen der Zweifachmama in spe am Wochenende eine Babyparty! In ihrem neuesten YouTube-Video teilt die 29-Jährige nun einige Eindrücke davon mit ihren Fans...

