Cathy Hummels (32) kann es kaum glauben: Ihr Sohn denkt ganz offenbar, sie sei seine Großmutter. Die Designerin, Ehemann Mats Hummels (31) und der kleine Ludwig (2) genießen momentan eine Auszeit am Tegernsee in Bayern und teilen ihre Urlaubseindrücke mit den Fans. Nachdem sich Cathy wegen mehrerer Bikini-Pics bereits allerlei Kritik aufgrund ihrer megaschlanken Silhouette anhören musste, bekam sie obendrein auch noch Gegenwind von ihrem Nachwuchs: "Ludwig nannte mich übrigens die ganze Zeit: 'Oma'. Ich hoffe jedenfalls nicht, weil ich so alt aussehe...", erklärt sie auf ihrem Instagram-Account.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de