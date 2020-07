Lena Gercke (32) im Babyglück – die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin ist frischgebackene Mama! In den vergangenen Tagen war es auf den Social-Media-Kanälen des Models auffällig still. Prompt munkelten die Fans natürlich, ob ihr Baby womöglich schon längst da ist. Und die Community hatte den richtigen Riecher: Tatsächlich erblickte Baby-Gercke am 6. Juli das Licht der Welt. Das verkündet Lena wenige Tage nach der Geburt überglücklich auf Instagram. In einem Post verrät sie nicht nur das Geschlecht, sondern auch den Namen: "Drei sind eine Familie. Willkommen auf der Welt, Baby-Girl Zoe. Keine Worte können beschreiben, wie dankbar wir sind." Der 6. Juli ist übrigens auch der Geburtstag von Papa Dustin Schöne...

