Am Donnerstag brachen Gerda Lewis (27) und ihre inzwischen ehemaligen besten Freundinnen ihren gemeinsamen Urlaub ab. Warum? Kristina, Nina, Doreen und Larissa hatten herausgefunden, dass Gerda sie ihrer Meinung nach schon seit Jahren gegeneinander ausgespielt habe. Der Netz-Star führte angeblich WhatsApp-Gruppen, in denen immer eine Person fehlte, um dort genau über diese herzuziehen. Das setzte Larissa während der Reise so sehr zu, dass sie sogar zusammenbrach.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de