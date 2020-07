In nur wenigen Wochen wird Sarah Harrison (29) zum zweiten Mal Mama – und obwohl die YouTuberin schon bald in den letzten Schwangerschaftsmonat rutscht, bleibt sie ihrer Fitness-Routine treu. Wie sie ihren Fans jetzt bei Instagram zeigt, hält sie sich auch in der 36. Woche noch fit. Doch ist Sport in der Schwangerschaft gefährlich? Mit Promiflash haben Sarah und Dominic bereits im Sommer 2017, wenige Monate vor der Geburt von Töchterchen Mia (2), über das Thema gesprochen.

