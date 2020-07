Gibt es bald belastende Beweise gegen Prinz Andrew (60)? Der Sohn der Queen (94) soll in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt sein. Er soll mit dem Finanzexperten nicht nur befreundet gewesen sein, ihm wird auch vorgeworfen, selbst die damals 17-jährige Virginia Roberts missbraucht zu haben. Während er alles vehement abstreitet, kommen offenbar immer mehr Beweise ans Licht. Jetzt soll es sogar Videomaterial geben, das den Prinzen belasten könnte.

Das behauptete zumindest der Anwalt David Boies, der mehrere Frauen in diesem Fall vertritt, gegenüber Mail on Sunday. "Es besteht kein Zweifel, dass Prinz Andrew auf Filmmaterial festgehalten wurde, das in den privaten Bereichen von Epsteins Anwesen gedreht wurde", meinte er. Es sei bereits bekannt, dass es in seinem gesamten Haus in New York Kameras und auch eine Vielzahl an Videobändern gegeben habe. Mehrere mutmaßliche Opfer hätten berichtet, dass sie in privaten Bereichen seiner Liegenschaften – dazu zählten auch die Schlafzimmer – Überwachungskameras gesehen haben.

Die Lage für den Royal spitzt sich zu. Ghislaine Maxwell (58), die ehemalige Lebenspartnerin des Investmentbankers und angebliche Komplizin, wurde vergangene Woche verhaftet. Diese Tatsache scheint bei dem 60-Jährigen zu Angstschweiß zu führen. Sollte an den Anschuldigungen etwas dran sein, dürfte Maxwell darüber ebenfalls Bescheid wissen – und genau das soll Andrew angeblich in Panik versetzen.

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

Getty Images Prinz Andrew im Oktober 2019 in Perth

Getty Images Ghislaine Maxwell, ehemalige Assistentin von Jeffrey Epstein



