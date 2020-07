Dieser Mann brachte nicht nur Samantha Jones' Herz zum Schmelzen! Von 2003 bis 2004 verkörperte Jason Lewis die Rolle des Toyboys Smith Jerrod in Sex and the City: Was als heiße, leidenschaftliche Affäre zwischen den beiden Figuren begann, entwickelte sich zu einer Liebesbeziehung. Aber wie sieht der Smith-Jerrod-Darsteller eigentlich heute aus? Aktuelle Aufnahmen beweisen: Jason hat sich zwar optisch sehr verändert, aber an Attraktivität definitiv nichts eingebüßt!

In einem TV-Interview mit der australischen The Morning Show präsentierte der 49-Jährige seinen jetzigen Look. Durch die Gesichtsbehaarung und den dichten Oberlippenbart wirkt sein Gesicht heute viel kantiger. Aber die strahlend blauen Augen, die auch Serienpartnerin Samantha in den Bann zogen, erinnern noch an die Smith-Figur! Warum "Sex and the City" damals so eine Erfolgsserie war? "Nun ja, in dem Titel steckt 'Sex'", lachte der Hottie.

"Die Geschichte sprach einfach etwas an, was wir alle erleben. Dazu wurde sie noch lustig, unterhaltsam und sensationell erzählt. In jeder Episode steckte immer etwas Aufrichtiges", resümierte das Fotomodell. Jason spielte nicht nur in der Serie die Kultrolle, sondern auch im gleichnamigen Kinofilm und in dessen Nachfolger. Eingefleischten Fans bleibt wohl vor allem das Plakat, auf dem Smith nackt für eine Wodka-Marke posiert, in ewiger Erinnerung.

Anzeige

Getty Images Jason Lewis im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Jason Lewis, 2020

Anzeige

United Archives GmbH Der "Sex and the City"-Cast



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de