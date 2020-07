Kelly Brook (40) genießt ihre 40er in vollen Zügen! Die Brünette begann bereits mit zarten 16 Jahren mit dem Modeln. Und auch heute, nach ihrem 40. Geburtstag, ist und bleibt Kelly eine richtige Sexbombe! Im vergangenen Jahr plauderte sie in einem Interview aus, dass sie mit ihrem Körper absolut im Reinen ist und ihre Kurven voll und ganz liebe. Doch nicht nur in Hinblick auf ihren Body ist Kelly selbstbewusst – auch mit ihrem Liebesleben könnte sie nicht zufriedener sein: Die Britin behauptete jetzt, dass Sex mit den Jahren immer nur noch besser werden würde!

Pikante Details gab Kelly in dem Podcast Feeling Fab At 40 preis. Dort sprach sie ganz unverblümt über das, was bei ihr und ihrem Freund Jeremy Parisi im Bett so passiert: "Mein Freund ist 35 und er ist Italiener, also er mag schöne, große, kurvige Frauen, das ist erstmal eine ziemlich gute Sache! Ich glaube, das Sexleben wird besser, je älter du wirst", erklärte sie im Gespräch. Der Grund für die stetige Verbesserung des Liebesspiels? "Du wirst selbstbewusst! Du hältst nicht so an bestimmten Sachen fest. Du weißt, was du magst, also hast du keine Angst davor, das auch zu äußern", lautete Kellys Erläuterung. Als junger Mensch neige man eher dazu, alles mitzumachen, was der Partner so in den Laken anstellt.

Kelly und Jeremy gehen bereits seit 2015 gemeinsam durchs Leben. Immer wieder wird bei dem Paar über eine Hochzeit spekuliert. Zuletzt heizte die TV-Bekanntheit die Gerüchteküche im Juni 2019 an: Dort zeigte sie sich in London mit einem verdächtigen neuen Klunker. Offenbar ein weiterer Fehlalarm – bisher ist über einen nächsten Schritt in der Beziehung der beiden nichts offizielles bekannt.

Getty Images Jeremy Parisi und Kelly Brook

ZUMAPRESS.com / MEGA Jeremy Parisi und Kelly Brook im Juli 2020

Getty Images Kelly Brook im Januar 2019



