Regina Halmich (43) will keinen Nachwuchs! Das stellt die ehemalige Boxweltmeisterin nun in einem Interview mit RTL klar. Gleichzeitig gibt sie zu, dass sie dafür einiges an Kritik einstecken muss: "Wenn man sagt, man möchte jetzt erst einmal Karriere machen oder man möchte etwas anderes erleben, dann wird man schon ein bisschen als Egoist abgestempelt", erklärt sie. Dabei ist es gar nicht selten, dass Promis keinen Kinderwunsch hegen. Neben Nacktschnecke Micaela Schäfer (36) möchten auch die Hollywoodstars Renee Zellweger (51) und Jon Hamm (49) keine eigene Familie gründen.

