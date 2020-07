Anastasiia Pokreshchuk hat ihr ganz eigenes Schönheitsideal! Die Ukrainerin ist seit Jahren Stammkundin in einem Beauty-Salon. Dort lässt sie sich regelmäßig ihre Wangen mit Hyaluron aufspritzen. Mittlerweile ähnelt ihr Gesicht dadurch schon einer Karikatur. Aber das Model betont in der britischen TV-Show This Morning: "Ich liebe diesen Look. Ich war vorher eine graue Maus. Früher war meine Nase zu groß. Jetzt habe ich vollere Lippen und Wangen und es sieht okay aus."

