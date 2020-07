Oha, dieser sexy Anblick dürfte so manches Männerherz höherschlagen und die eine oder andere Frau vor Neid erblassen lassen. Ein schöner Rücken, ein in Szene gesetzter Po und auch abgesehen von der Hauptperson eine atemberaubende Aussicht – diese Schauspielerin weiß, wie man einen coolen Post kreiert. Aber um welchen Star handelt es sich auf dem Foto eigentlich? Kleiner Tipp: Sie spielte jahrelang eine Hauptrolle in der beliebten Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Die Rede ist von Sila Sahin (34). Die Frau von Samuel Radlinger (27) und zweifache Mutter verbringt gerade eine Auszeit in Österreich. Klar, dass sie dabei auch die grandiose Aussicht auf die bergige Landschaft genießt. Dass Sila ihren Fans dabei ihrerseits einen lohnenswerten Ausblick bietet, ist für viele natürlich ein besonderer Pluspunkt. Kommentare wie "Im Hintergrund die Natur im Vordergrund eine Schönheit" sind keine Seltenheit unter dem Beitrag auf Instagram.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sila mit einem Post begeistert. Erst kürzlich präsentierte sie sich im Netz mit einem neuen Look. Statt ihrer fast schwarzen, sehr langen Mähne trägt die gebürtige Berlinerin ihr Haar nun deutlich kürzer und von blonden Strähnen durchzogen.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Getty Images Sila Sahin im Mai 2017

Instagram / diesilasahin Sila Sahin in Ried im Juni 2020



