Dieser kleine Mann futtert sich zum Social-Media-Star! Witzige Clips verhalfen schon so einigen zu absolutem Weltruhm – und zwar nicht nur Menschen. So gelang es Grumpy Cat einst, durch ihren grantigen Gesichtsausdruck so einige Internet-User zum Schmunzeln zu bringen und der Hund Mr. Bubz sorgte durch seine Wutanfälle immer wieder für Verwirrung und Lacher gleichermaßen. Der neueste aufgehende Stern am Viral-Hit-Himmel ist allerdings weder ein Tier noch ist er mies drauf: Der kleine Grey (2) verzückt die Massen mit seiner stetigen Top-Stimmung, seiner Passion fürs Essen und seiner Höflichkeit!

