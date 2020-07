Kelly Prestons (✝57) Familie muss jetzt stark sein! Schon im Jahr 2009 ereilte John Travolta (66) und seine Liebsten ein schwerer Schicksalsschlag. Damals starb Johns und Kellys 16-jähriger Sohn Jett nach einem Krampfanfall. Jetzt haben die Travoltas erneut ein Familienmitglied verloren: Am vergangenen Sonntag starb Kelly an Brustkrebs. Ihr Ehemann und die gemeinsamen Kinder Ella und Benjamin (9) sind zutiefst erschüttert. "Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass meine wunderbare Frau Kelly den zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verloren hat", meldete sich der Schauspieler kurz nach der Todesnachricht via Instagram.

