Sylvie Meis (42) feierte ihre letzten Tage als ungebundene Frau – und dabei ging es ganz schön wild zu! Im kommenden September will die schöne Moderatorin dem Künstler Niclas Costello das Jawort geben. Da darf ein feuchtfröhlicher Junggesellinnenabschied natürlich nicht fehlen! Via Instagram teilte die Beauty jetzt ein paar Eindrücke von ihrem Mädelswochenende mit ihren Fans. Und so viel sei vorab verraten: Wer denkt, Sylvie wäre sich zu schade für die üblichen Klischees, täuscht sich gewaltig...

