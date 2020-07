Zur kirchlichen Hochzeit mit dem Wendler (48) möchte Laura (19) perfekt aussehen – und hat sich deshalb auf Diät gesetzt. In ihrer Instagram-Story verriet sie vor einigen Tagen: "Ich habe ein bisschen zugenommen. Jetzt nicht arg viel, aber ich möchte fit bleiben und ich möchte meine Figur in Schuss halten. Heute ist Tag eins meiner ketogenen Diät." Neben einer fett- und eiweißhaltigen Ernährung steht auch Sport auf ihrem Programm. Etwa ein bis zwei Wochen lang möchte die Ex-Let's Dance-Teilnehmerin ihr Vorhaben durchziehen. Doch jetzt wurde die Hochzeit verschoben...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de