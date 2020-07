Julita gibt endlich Details zu ihrer zweiten Geburt preis! Bereits vor sechs Wochen kam das zweite Kind der Influencerin zur Welt – Söhnchen Leonardo. In ihrem Geburtsbericht auf YouTube berichtet die 21-Jährige nun, dass der große Tag relativ entspannt ablief: Trotz eines blutigen Zwischenfalls am Morgen war Julita durchweg bester Laune – und die Entbindung verlief offenbar ganz unproblematisch: "Es war alles so toll und ich war so dankbar", schwärmt sie im Video.

