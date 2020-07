Jonas Ems (23) spricht ganz offen über seine Gefühle! Im vergangenen Jahr sorgte der YouTuber mit seiner Trennung von Web-Kollegin Denise Mski (20) für Aufsehen. Das damalige Traumpärchen gab völlig überraschend bekannt, zukünftig getrennte Wege zu gehen. Seitdem hat der Videoproduzent sein Single-Dasein genossen. Doch hat er davon jetzt genug? In einem YouTube-Clip gibt er offen zu: "Manchmal denke ich mir so: 'Alter, es wäre jetzt gerade nice, so eine Person zu haben, der man richtig krass vertrauen kann, die so für einen da ist, wenn es einem mal richtig Scheiße geht.'" Für eine Partnerschaft fehle ihm aktuell allerdings noch die Zeit...

